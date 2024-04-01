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Спикер Джонсон анонсировал «важные нововведения» в законопроекте о помощи Украине

Спикер Джонсон: законопроект о помощи Украине будет рассмотрен после каникул

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J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав «важные нововведения». Об этом он заявил в интервью программе «Воскресный вечер в Америке с Треем Гоуди», передает The Hill.

По его словам, он работал над пакетом мер, которые будут представлены, когда палата представителей вновь соберется.

«Мы представим новый продукт, но, я думаю, в нем будут некоторые важные нововведения», — заявил Джонсон.

Речь идет о в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы. Джонсон напомнил, что «даже Трамп говорил о концепции займа», и Вашингтон не просто выделяет помощь, а строит такие отношения, при которых Украина должна будет ее вернуть.

«Если мы хотим принять однопартийные меры, мне нужен буквально каждый член партии», — подчеркнул он, отметив, что «некоторые вопросы должны решаться обеими партиями», и стороны работают для достижения консенуса.

26 марта издание Punchbowl News сообщило, что члены республиканской партии, контролирующие палату представителей США, рассматривают несколько вариантов по выделению средств для помощи Украине.

В феврале помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер Майк Джонсон выдвинет его на голосование.

Ранее в США заявили, что у них нет заначки с деньгами для Украины.

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