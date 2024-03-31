Эрдоган перечислил условия премьеру Нидерландов для его выдвижения на пост генсека НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий Анкары премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, являющемуся кандидатом на пост генсека НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Эрдоган и Рютте провели телефонный разговор, в рамках которого они обсуждали двусторонние отношения между государствами, а также процесс выдвижения премьера Нидерландов на кандидатуру нового генсека Североатлантического альянса.

В канцелярии президента Турции подчеркнули, что Эрдоган заявил, что новый глава НАТО должен служить безопасности и интересам государств-членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, а также убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которую рассматривали как кандидата на пост генсека НАТО, заявила, что Таллин готов поддержать кандидатуру действующего премьера Нидерландов Марка Рютте на эту должность.

Она отметила, что правительство Эстонии встречалась как с Марком Рютте, так и с другим кандидатом Клаусом Йоганнисом, и готово поддержать обоих – в зависимости от решения большинства союзников по НАТО.

Ранее фаворита гонки за пост генсека НАТО раскритиковали в США.