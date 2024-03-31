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В Турции началось голосование на муниципальных выборах

CNN Turk: в Турции стартовало голосование на муниципальных выборах

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Depositphotos

В Турции началось голосование на муниципальных выборах. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, голосование на выборах в местные органы власти началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше — в 7:00 по местному времени (совпадает с мск).

На основной части страны выборы стартовали в 8:00 и завершатся в 17:00.

8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

Позднее официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик отметил, что слова Эрдогана о «последних выборах» не означают его уход из политики.

Издание The Wall Street Journal писало, что председатель совета директоров и совладелец производителя беспилотников Bayraktar Сельчук Байрактар может стать преемником действующего турецкого главы.

Ранее в Кремле прокомментировали вероятный визит Путина в Турцию после выборов.

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