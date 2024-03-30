Зеленскому пригрозили возмездием за угрозы ударить ракетами ATACMS

После угроз ударить ракетами ATACMS по Крыму президенту Украины Владимиру Зеленскому следует не забывать о грядущем возмездии. Таким мнением поделился глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

По словам Гемпеля, Зеленскому стоит помнить о том, что за удары по территории России неизбежно последует возмездие, «которое по своей силе во много раз превзойдет то, что попытаются предпринять украинские боевики».

«Зеленский гонит Украину в бездну, так что украинскому народу пора брать ситуацию в свои руки и изгнать Зеленского и его окружение из страны», — заявил Гемпель.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по инфраструктуре Крыма, в частности, по аэродромам. При этом украинский лидер признал, что в настоящий момент дальнобойными ракетами ВСУ не располагают.

Ранее угрозу Зеленского ударить ракетами ATACMS по Крыму прокомментировали в Госдуме.