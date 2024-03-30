В Таджикистане усилили работу с трудовыми мигрантами после теракта в России

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири сообщилаТАСС, что власти страны усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами о недопущении их вовлечения в экстремистские сообщества.

«23 марта было направлено письмо с поручением министра в адрес представительства Минтруда по вопросам миграции в РФ по усилению работы по предотвращению вовлечения в экстремистские сообщества», — сказала она.

Нодири добавила, что в Таджикистане работа была усилена через структуры миграционной службы, которая представлена во всех регионах.

До этого стало известно, что граждане Таджикистана начали возвращать билеты на авиаперелеты в Россию после теракта в «Крокус Сити Холле».

Кроме этого Нодири анонсировала открытие в стране шести центров подготовки по рабочим профессиям. Сообщается, что три из этих центров будут заниматься не только профессиональной, но и языковой подготовкой трудовых мигрантов.

Ранее мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его развратном прошлом.