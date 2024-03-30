Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таджикистане усилили работу с трудовыми мигрантами после теракта в России

Замминистра труда Нодири: Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами

close
100%
Depositphotos

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири сообщилаТАСС, что власти страны усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами о недопущении их вовлечения в экстремистские сообщества.

«23 марта было направлено письмо с поручением министра в адрес представительства Минтруда по вопросам миграции в РФ по усилению работы по предотвращению вовлечения в экстремистские сообщества», — сказала она.

Нодири добавила, что в Таджикистане работа была усилена через структуры миграционной службы, которая представлена во всех регионах.

До этого стало известно, что граждане Таджикистана начали возвращать билеты на авиаперелеты в Россию после теракта в «Крокус Сити Холле».

Кроме этого Нодири анонсировала открытие в стране шести центров подготовки по рабочим профессиям. Сообщается, что три из этих центров будут заниматься не только профессиональной, но и языковой подготовкой трудовых мигрантов.

Ранее мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его развратном прошлом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами