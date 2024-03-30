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Байден заявил о переломном моменте для США

Байден: для США настал переломный момент и многое зависит от выборов президента

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден заявил, что настал переломный момент в истории Соединенных Штатов, многое зависит от результатов выборов главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, американская демократия поставлена на карту.

Байден считает, что сейчас можно выбрать политический курс страны на следующие десятилетия.

По мнению главы Белого дома, взгляды экс-президента США Дональда Трампа являются старыми, а сам он не в форме.

До этого Трамп написал в Верховный суд письмо, в котором потребовал признать, что он обладает абсолютным иммунитетом от обвинений о попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Накануне действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп победили на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы провели 19 марта в нескольких штатах. Праймериз и кокусы продолжатся до начала июня. В июле и августе республиканцы и демократы проведут национальные конвенции, на которых выдвинут своих кандидатов на пост президента США.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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Выборы в США — 2024
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