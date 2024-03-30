Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц рассказал о цели помощи Германии Украине

Шольц: Германия оказывает помощь Киеву ради собственной безопасности

close
100%
Global Look Press

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине, которая необходима для обороны Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что мы все стремимся к более спокойному миру, мир без свободы означает угнетение, а без справедливости его не может быть.

По этой причине Германия поддерживает Украину в борьбе за справедливый мир, это будет продолжаться так долго, сколько этого потребует ситуация, подчеркнул канцлер.

Шольц также обвинил российскую сторону в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. По его словам, принципу можно вернуть его значение, продолжая поддерживать Украину.

До этого Шольц отверг возможность сотрудничества Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он принадлежит, и оппозиционного «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», выступающего за мирные переговоры и отмену антироссийских санкций.

С точки зрения Шольца нет ни одного аргумента, который говорил бы о возможности сотрудничества двух политических сил.

Ранее Шольц счел использование доходов от финактивов России для Украины легитимным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами