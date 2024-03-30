Шольц рассказал о цели помощи Германии Украине

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь Украине, которая необходима для обороны Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что мы все стремимся к более спокойному миру, мир без свободы означает угнетение, а без справедливости его не может быть.

По этой причине Германия поддерживает Украину в борьбе за справедливый мир, это будет продолжаться так долго, сколько этого потребует ситуация, подчеркнул канцлер.

Шольц также обвинил российскую сторону в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. По его словам, принципу можно вернуть его значение, продолжая поддерживать Украину.

До этого Шольц отверг возможность сотрудничества Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой он принадлежит, и оппозиционного «Союза Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», выступающего за мирные переговоры и отмену антироссийских санкций.

С точки зрения Шольца нет ни одного аргумента, который говорил бы о возможности сотрудничества двух политических сил.

Ранее Шольц счел использование доходов от финактивов России для Украины легитимным.