Байден рассказал о своем восхищении Гершковичем

Президент США Джо Байден заявил, что восхищается обвиняемым в Российской Федерации в шпионаже журналистом американской газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что «чертовский восхищается» Гершковичем, отметив, что журналист не сдается.

По словам президента США, он не оставит надежду, Вашингтон будет ежедневно работать над тем, чтобы добиться его освобождения. Американская сторона продолжит осуждать и налагать штрафы за попытки России использовать граждан США в качестве разменной монеты, подчеркнул Байден.

До этого координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил на брифинге, что Вашингтон продолжают искать возможности для обмена заключенных с Москвой.

Гершковича задержали силовики 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. Недавно Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня 2024 года.

Ранее посол США в РФ потребовала освободить Гершковича.