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В Госдуме ответили на «протокольные» соболезнования Макаревича*

Депутат Колунов: россиянам не нужны соболезнования таких, как Макаревич*

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиянам не нужны соболезнования сбежавших из России граждан, в том числе Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Так он в беседе с Life отреагировал на слова музыканта о теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее Макаревич опубликовал пост в соцсетях, в котором назвал публичную скорбь о жертвах теракта пошлейшим занятием, а также посочувствовал «всем жителям России, которые сегодня находятся там, где они находятся». По мнению Колунова, у покинувших Россию музыкантов сердце «с новыми родинами», поэтому Макаревич болеет не за Россию, а за Израиль.

«Протокольные соболезнования от таких людей, от предателей и приспособленцев Запада, не нужны никому», — заявил депутат, подчеркнув, что россияне справятся без сочувствия со стороны оставивших свою страну граждан.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя слова музыканта, посоветовал ему забыть русский язык и перестать говорить что-либо о России. По его мнению, Макаревич «сделал выбор в пользу европейского ошейника».

Ранее американская группа, выступавшая в «Крокусе», выразила соболезнования после теракта.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов

*  признан в РФ иностранным агентом
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