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Посол прокомментировал заявления Армении о принуждении к вступлению в Союзное государство

Посол России: присоединение Армении к Союзному государству никогда не обсуждали

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Посол РФ Сергей Копыркин опроверг заявления ряда представителей властей Армении о том, что Российская Федерация якобы заставляет эту республику вступить в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии. Об этом сообщает армянский портал 24News.

По словам дипломата, он задается вопросом, откуда взялась эта тема. Он отметил, что в Армении есть общественные организации, политические силы, которые «выступают за этот процесс», но в данном случае они не имеют отношения к российско-армянским отношениям, к политическому диалогу между Москвой и Ереваном.

«Я как человек, как россиянин, как посол отношусь к этому с симпатией, но мне неизвестно, чтобы когда-то этот вопрос ставился как предмет нашего политического диалога и обсуждений», — добавил Копыркин.

На этой неделе спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС. Получение статуса кандидата в ЕС, по его словам, является самым желательным и правильным вариантом для Еревана.

В конце февраля Симонян заявил, что Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии.

Ранее Лавров упрекнул Армению в шельмовании России.

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