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Власти Казахстана призвали своих граждан покинуть Одессу и Харьков

Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

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Serg Smith/Wikimedia Commons

Власти Казахстана рекомендовали своим гражданам покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности. Об этом сказано на официальном сайте посольства Казахстана в Киеве.

«Вниманию граждан Казахстана! В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Казахстана в Украине рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность покинуть данные области», — говорится в заявлении.

26 марта экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Россия возьмет под свой контроль территории на левом берегу Днепра, что станет фактической границей с Украиной. По его словам, занятие Левобережной Украины будет также означать переход под контроль РФ таких городов, как Харьков и Сумы. Закрепление на этих территориях позволит освободить силы для присоединения Одессы к России.

До этого Вооруженные силы РФ поразили военный объект, расположенный на территории санатория в Одессе.

Ранее сообщалось, что ВСУ строят в Херсонской области вторую линию обороны.

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