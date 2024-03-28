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В США сочли бессмысленным существование европейской армии

Аналитик Шевчик счел идею о создании единой европейской армии бессмысленной

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Shutterstock

Идея создания централизованной армии Европейского союза (ЕС) бессмысленная и тупиковая, поскольку в конечном итоге странам будет тяжело договориться о ее применении. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик в материале для Foreign Policy.

«Учитывая недавно обнародованную Европейским cоюзом оборонно-промышленную стратегию и план по назначению европейского комиссара по обороне, можно сделать вывод, что идея военной и оборонной политики ЕС может, наконец, воплотиться в жизнь», — говорится в тексте.

В то же время, как считает автор, подобное развитие событий ведет к тупику. Централизованной европейской обороны не будет и не должно быть, пишет Шевчик.

Одной из проблем существования единой европейской армии он назвал сложность в способности договариваться.

«Бесконечные ссоры, ожесточенная злоба и другие трения были бы практически обеспечены. Какая польза от вооруженных сил ЕС, если вы в конечном итоге не сможете их использовать?» — пишет Шевчик.

До этого газета Politico писала, что Евросоюз рассматривает возможность создать новую должность комиссара по обороне стран блока в целях надзора за экономическими аспектами оборонной политики стран ЕС. Представитель Еврокомиссии и высокопоставленный чиновник из крупной страны ЕС заявили газете, что, хотя разговоры о новой должности «были серьезными», дискуссии о ее масштабах, «вероятно, будут жаркими».

Ранее комиссару ЕС по обороне отвели должность «смотрящего» за Украиной.

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