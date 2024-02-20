Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Комиссару ЕС по обороне отвели должность «смотрящего» за Украиной

Дипломат Гаврилов: комиссар Евросоюза по обороне станет смотрящим за Украиной

close
100%
RusArmscontrol/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне, должность которого может занять нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет выполнять роль «смотрящего» за Украиной. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 24».

Таким образом он оценил предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен учредить должность еврокомиссара по обороне.

«Вот, наверно, Йенса [Столтенберга] и пристроят. <…> Из Украины делают невольницу, они торопятся это сделать, потому что Йенс уходит [с должности генсека НАТО]», — заявил Гаврилов.

До этого газета Politico писала, что Евросоюз рассматривает возможность создать новую должность комиссара по обороне стран блока в целях надзора за экономическими аспектами оборонной политики стран ЕС. Представитель Еврокомиссии и высокопоставленный чиновник из крупной страны ЕС заявили газете, что, хотя разговоры о новой должности «были серьезными», дискуссии о ее масштабах, «вероятно, будут жаркими».

Ранее в ЕК рассказали, когда представят стратегию военной промышленности Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами