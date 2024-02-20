Комиссару ЕС по обороне отвели должность «смотрящего» за Украиной

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне, должность которого может занять нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет выполнять роль «смотрящего» за Украиной. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 24».

Таким образом он оценил предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен учредить должность еврокомиссара по обороне.

«Вот, наверно, Йенса [Столтенберга] и пристроят. <…> Из Украины делают невольницу, они торопятся это сделать, потому что Йенс уходит [с должности генсека НАТО]», — заявил Гаврилов.

До этого газета Politico писала, что Евросоюз рассматривает возможность создать новую должность комиссара по обороне стран блока в целях надзора за экономическими аспектами оборонной политики стран ЕС. Представитель Еврокомиссии и высокопоставленный чиновник из крупной страны ЕС заявили газете, что, хотя разговоры о новой должности «были серьезными», дискуссии о ее масштабах, «вероятно, будут жаркими».

Ранее в ЕК рассказали, когда представят стратегию военной промышленности Евросоюза.