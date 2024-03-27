Премьер Эстонии заявила о поддержке Рютте на пост генсека НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которую рассматривали как кандидата на пост генсека НАТО, заявила, что Таллин готов поддержать кандидатуру действующего премьера Нидерландов Марка Рютте на эту должность. Об этом пишет ERR.

Она отметила, что правительство Эстонии встречалась как с Марком Рютте, так и с другим кандидатом Клаусом Йоганнисом, и готово поддержать обоих – в зависимости от решения большинства союзников по НАТО.

По словам Каллас, несмотря на то, что Нидерланды не достигают цели по тратам на оборону в 2% ВВП, сильная сторона Рютте связана с умением идти на компромиссы. Она выразила надежду, что кандидат из Эстонии сможет занять пост заместителя генсека НАТО.

«До сих пор не было никого из нашего региона – а мы уже 20 лет в НАТО – и это не совсем правильно. С этим согласился и Рютте, подтвердив, что действительно баланс не соблюден. У нас очень много людей, которые подходят на эту должность, как в министерстве обороны, так и в представительстве НАТО», – сказала Каллас.

До этого Кая Каллас заявила о желании занять должность генерального секретаря НАТО. Главу эстонского кабмина спросили, хотела ли бы она, чтобы ее кандидатуру рассматривали на должность генсека Североатлантического альянса после ухода Йенса Столтенберга со своего поста. Она ответила «да».

Ранее фаворита гонки за пост генсека НАТО раскритиковали в США.