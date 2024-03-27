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В Армении заявили, что вопрос вывода пограничников РФ из аэропорта Еревана решен

Спикер парламента: вопрос вывода пограничников РФ из аэропорта Еревана решен

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Вопрос вывода российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване решен, на этот Армения и Россия не ведут обсуждений. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что для армянской стороны этот вопрос уже решенный, по этому поводу не может быть дискуссий.

По его словам, есть попытка этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения, однако речь идет о межведомственном соглашении, целью которого было принести пользу пограничникам Армении на данном участке, облегчить их работу.

«Больше нет необходимости облегчать это бремя. Мы сообщили, что благодарны за вашу помощь, но сейчас эта помощь нам не нужна», — подчеркнул Симонян.

6 марта стало известно, что Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, расположенном в 12 км к западу от Еревана. Как заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, в воздушной гавани должны нести службу только армянские пограничные войска.

12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские пограничники закончат нести службу в ереванском аэропорту до 1 августа 2024 года.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.

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