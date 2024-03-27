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Шведский посол заявил о многолетней «угрозе из России»

Посол Вернхофф: НАТО придется десятилетиями жить с «угрозой из России»

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Шведский посол при НАТО Аксель Вернхофф считает, что альянсу придется много лет жить с угрозой, которая якобы исходит от России. Об этом дипломат заявил в интервью газете Politico.

Вернхофф напомнил, что РФ обозначена в качестве военной угрозы в стратегической концепции НАТО.

«Я думаю, что нам придется с этим жить на протяжении десятилетий», — заключил посол.

До этого советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину. РФ же, по его словам, готова к такому варианту развития событий.

11 марта в штаб-квартире НАТО подняли флаг Швеции в связи со вступлением этой страны в состав альянса. 18 марта флаг НАТО появился у стен шведского парламента.

Ранее МИД Швеции раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине.

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