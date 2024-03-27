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Лидер Мали в беседе с Путиным осудил теракт в «Крокусе»

Кремль: лидер Мали Гоита в беседе с Путиным осудил теракт в «Крокусе»

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РИА Новости/AP

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Гоита в разговоре с Путиным решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле», выразил глубокие соболезнования россиянам.

Также стороны условились активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом. В частности, состоялся обмен мнениями в контексте ситуации в Сахаро-Сахельском регионе.

«Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке», — сказано в сообщении.

До этого беседа двух лидеров состоялась в октябре прошлого года. Тогда Ассими Гоита в телефонном разговоре с Путиным поблагодарил за оказываемую Россией помощь. Перед этим лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию о создании альянса коллективной обороны. Об этом в социальных сетях написал Ассими Гоита.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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