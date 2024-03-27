Власти Эстонии рассказали, на чем основывается безопасность страны

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в ходе своего выступления на пресс-конференции в городе Тапа заявила, что основа безопасности страны — это сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, солдаты альянса, находящиеся в республике, дают местным жителям чувство защищенности и уверенности. Каллас добавила, что НАТО поможет сохранить это ощущение даже в случае кризиса.

До этого Каллас в интервью La Vanguardia заявляла, что поражение России на Украине является условием недопущения третьей мировой войны.

Она добавила, что решение об отправке войск на Украину в Эстонии принимает парламент. Так она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских военных на Украину.

Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен М. Уолт говорил, что возможное вступление Украины в НАТО не приведет к миру, а, напротив, продлит войну и со временем оставит Киев в худшем положении, чем сейчас.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.