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В Венгрии надеются, что выборы в Европарламент приблизят мир на Украине

Сийярто: Венгрия надеется, что выборы в ЕП укрепят позиции за мир на Украине

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Global Look Press

Будапешт рассчитывает, что выборы в Европарламент укрепят позиции за мир на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что вступление Швеции в НАТО приведет к росту напряженности, но я надеюсь, что выборы в Европейский парламент, которые предстоят, укрепят позиции политиков, выступающих за мир», — сказал дипломат.

По его словам, важную роль в урегулировании конфликта также играет вопрос о том, смогут ли политики, выступающие за мир, одержать победу на национальных выборах в Европе.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Сийярто сказал, что Венгрия настаивает на скорейшем начале переговоров между Москвой и Киевом.

До этого лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что демилитаризация Украины необходима для заключения мира.

Ранее в Китае назвали мир на Украине самой неотложной задачей.

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