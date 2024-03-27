В Белом доме назвали оскорбительным вопрос о деменции у Байдена

Вопрос о наличии деменции у президента Соединенных Штатов Джо Байдена является невероятно оскорбительным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире радиостанции WBT.

«Я не могу поверить, что вы задаете мне такой вопрос. Это невероятно оскорбительный вопрос», — сказала Жан-Пьер на вопрос журналиста о деградации когнитивных функций у резидента.

Она отметила, что в течение последних нескольких лет врач Байдена предоставлял полную информацию о его здоровье. По ее словам, глава государства всегда был сосредоточен на американском народе.

Отмечается, что 81-летний Байден часто допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ошибки. Члены Республиканской партии используют это в межпартийной борьбе.

До этого специальный прокурор Роберт Хёр подготовил доклад, в котором охарактеризовал главу Белого дома как «сострадательного, благонамеренного старого человека с плохой памятью». За два дня до выхода этого документа «правая рука» Байдена Камала Харрис намекнула на готовность возглавить Белый дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как проверить себя на первые симптомы деменции.