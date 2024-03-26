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В офисе Зеленского объяснили увольнение Данилова

Советник офиса Зеленского Подоляк назвал увольнение Данилова обычной ротацией

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Александр Кряжев/РИА Новости

Увольнение Алексея Данилова с должности секретаря СНБО Украины является обычной кадровой ротацией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого передает Liga.net.

«Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать и менять команду», — заявил Подоляк, отметив, что Данилову могут предложить другую должность.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта освободил от должности Данилова и назначил на его место главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Зеленский подписал указ лично 26 марта.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Алексей Данилов станет послом в Норвегии.

Данилов возглавлял СНБО Украины с 3 октября 2019 года. До перехода в СНБО он работал главой Луганска (1994-1997) и председателем Луганской областной администрации (2005), а также депутатом Рады V созыва (2006-2007).

Ранее Данилов прокомментировал свое увольнение.

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