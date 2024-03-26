Стала известна страна – лидер в обучении солдат ВСУ

Министр национальной обороны Польши, вице-премьер страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава является лидером в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польское ТВ.

По его словам, в 2024 году обучено почти 20 тысяч солдат Украины, треть из которых прошли подготовку на территории Польши.

До этого сообщалось, что руководство Североатлантического альянса планирует создать центр по подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным издания El Pais, это связано с необходимостью научить бойцов «стратегии и управлению», что впоследствии расширит актуальную миссию Евросоюза и натренирует украинских военных до эталонов уровня НАТО.

По данным собеседников издания, власти Польши выразили готовность разместить данный центр на своей территории. Финальное одобрение данного проекта должно быть получено в ходе саммита альянса в июле 2024 года, заключается в публикации.

Ранее власти Польши рассказали о подготовке масштабных поставок боеприпасов на Украину.