Власти Польши рассказали о подготовке масштабных поставок боеприпасов на Украину

Страны Североатлантического альянса анонсировали масштабные поставки снарядов для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда, чьи слова передает РИА Новости.

«В ближайшее время общими усилиями мы сможем подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины», — выразил надежду польский лидер.

Согласно информации президента, внутри НАТО уже зарегистрировано «одно очень конкретное предложение» по оборонным поставка Киеву, но подробности он сообщать не вправе.

«Рассчитываю, что в ближайшее время это удастся материализовать», — подчеркнул глава государства.

Что касается возможности отправки своих военных на Украину, то страны альянса пока расходятся во мнениях, рассказал Дуда.

«Мнения есть разные. Но таких решений абсолютно нет», — резюмировал он.

Перед этим стало известно, что страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву.

Ранее в Польше высказались о дальнейшей поддержке Украины при новом правительстве.