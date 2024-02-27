Власти Польши рассказали о подготовке масштабных поставок боеприпасов на Украину

Страны Североатлантического альянса анонсировали масштабные поставки снарядов для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда, чьи слова передает РИА Новости.
«В ближайшее время общими усилиями мы сможем подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины», — выразил надежду польский лидер.
Согласно информации президента, внутри НАТО уже зарегистрировано «одно очень конкретное предложение» по оборонным поставка Киеву, но подробности он сообщать не вправе.
«Рассчитываю, что в ближайшее время это удастся материализовать», — подчеркнул глава государства.
Что касается возможности отправки своих военных на Украину, то страны альянса пока расходятся во мнениях, рассказал Дуда.
«Мнения есть разные. Но таких решений абсолютно нет», — резюмировал он.
Перед этим стало известно, что страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.
Незадолго до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву.
Ранее в Польше высказались о дальнейшей поддержке Украины при новом правительстве.