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На Украине заявили о выходе из строя ключевых предприятий после ударов ВС РФ

Украинский политолог Бондаренко: удар ВС РФ вывел из строя ключевые предприятия

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Алексей Майшев/РИА Новости

Удары Вооруженных сил России по стратегическим объектам на Украине привели к серьезным последствиям, в связи с чем руководство в Киеве ищет средства на восстановление ключевых предприятий. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Он назвал «достаточно серьезными» последствия ударов ВС РФ для энергетического сектора Украины.

«В условиях, когда Украина выискивает средства и для войны, и для экономики в целом, вывести из строя целый ряд предприятий <…> — значит заставить ее выискивать средства для того, чтобы латать экономические дыры», — считает Бондаренко.

По словам политолога, кроме энергетических объектов были поражены важные заводы на территории Харькова.

Утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины, включая Харьков. В Минобороны России назвали эти атаки ударами возмездия.

Харьков является главным городом одноименной области, которая граничит с российской Белгородской областью. Белгород и поселки внутри российского региона регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт назвал цель ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

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