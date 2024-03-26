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Эксперт назвал цель ударов ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Военкор Шлепченко: удары по инфраструктуре затруднят снабжение ВСУ

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РИА «Новости»

Удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по энергетической инфраструктуре Украины заметно затруднят снабжение ВСУ. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. В первую очередь, по его словам, речь идет о железной дороге.

«Украинская железная дорога в значительной степени электрифицирована, там больше 90 процентов тяги было на электропоездах. А тепловозная тяга там была совсем незначительная. Они так делали в целях экономии и вкладывали в это большие ресурсы. И обесточивание целых регионов означает, что там не будет работать железная дорога», — объяснил Шлепченко.

Он добавил, что железная дорога в условиях украинского конфликта — ключевой фактор переброски и поставки войск, а также их снабжения.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе после удара по объекту энергетической инфраструктуры была остановлена работа ТЭЦ, двух котельных и насосных станций водоканала.

Ранее очевидцы рассказали о взрыве в районе киевского аэропорта Жуляны.

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