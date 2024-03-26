Глава ФСБ заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в «Крокусе»

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за терактом в «Крокус Сити холле» стоят США, Великобритания и Украина. С такими данными глава ведомства выступил перед журналистами, его слова приводит ТАСС.

«Мы думаем, что это так», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о причастности Лондона, Вашингтона и Киева к теракту в Подмосковье.

По словам главы ведомства, на данный момент ФСБ обладает общей информацией и наработками в этом вопросе.

До этого Бортников заявил, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), как и руководство остальных спецслужб республики, являются законной целью для российских вооруженных сил, как и все, кто совершают преступления против страны.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что Киев причастен к теракту в «Крокусе».

При этом экс-советник украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович, рассуждая о трагедии в Подмосковье, «проговорился» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Ранее экс-советник Пентагона не исключил причастности Запада к теракту в «Крокусе».