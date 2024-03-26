Экс-советник Пентагона не исключил причастности Запада к теракту в «Крокусе»

Экс-советник Пентагона не исключил, что западные спецслужбы могли стоять за терактом в «Крокус Сити Холле», поскольку такие организации, как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведка (МИ-6), стремятся навредить России и подорвать ее любым способом. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Redacted.

«ЦРУ в течение долгого времени была мошеннической организацией… Эти структуры (МИ-6 и ЦРУ) будут продолжать усердно работать, чтобы вредить России, нападать на нее и подрывать ее любым возможным способом», — заявил он, отвечая на вопрос о террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, предоставили ли страны Запада помощь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, российские спецслужбы работают самостоятельно.

Ранее сообщалось, что организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт.