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Лукашенко раскрыл стратегию Белоруссии в случае войны с Западом

Лукашенко: Белоруссия встанет как Брестская крепость, если будет война с Западом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия является миролюбивым государством, но при этом она готова встать «как Брестская крепость» в случае войны с Западом. Об этом белорусский президент заявил журналистам, его слова передает БелТА.

«Самая миролюбивая страна в мире — Беларусь. Мы хотим только мира. И не надо нас упрекать, что мы хотим с ними (Западом, — прим. ред.) воевать. Но если дернутся в этом направлении, мы все встанем, как Брестская крепость», — подчеркнул он.

До этого президент Белоруссии заявлял, что Минск и Москва не должны расслабляться в связи с сосредоточением войск НАТО на белорусской границе.

Командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко сообщил, что обстановка на северо-западном направлении у границ Белоруссии остается сложной.

Ранее Лукашенко призвал не церемониться с диверсантами на границе Белоруссии.

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