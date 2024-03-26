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Лукашенко призвал не церемониться с диверсантами на границе Белоруссии

Лукашенко призвал пресекать любую провокацию на границе Белоруссии военным путем

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал пресекать любую провокацию на границе военным путем. Об этом сообщает близкий к пресс-службе политика Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский лидер 26 марта проверяет выполнение боевых задач в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении.

«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — заявил Лукашенко в ходе внезапной проверки боеготовности войск.

В феврале заместитель главы министерства обороны Белоруссии Андрей Жук заявлял, что российская специальная военная операция (СВО) на Украине стала настоящим учебником для белорусской армии. По его словам, из СВО белорусские военные черпают информацию для обучения своего военного контингента, а бойцы Вооруженных сил России активно передают накопленный опыт белорусским коллегам.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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