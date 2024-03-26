Представители стран СНГ обсудят ситуацию вокруг теракта в «Крокусе»

Министры иностранных дел стран СНГ обсудят в Минске ситуацию вокруг теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает заместитель генерального секретаря Содружества Ильхом Нематов, слова которого передает ТАСС.

«На Совете министров иностранных дел стран СНГ, наверняка, обсудят вопросы совместной борьбы с терроризмом, в том числе эту ситуацию теракт в «Крокус сити холле», естественно, обсудят. Она будет предметом обсуждения всех мероприятий, которые будут проводиться в рамках СНГ», — сказал Нематов.

Днем 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл», уроженца Киргизии Алишера Касимова, который сдавал террористам квартиру.

Отмечалось, что в больницах остаются 92 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковном Красногорске.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Кремле не стали отрицать возможную связь виновников теракта в «Крокусе» с Украиной.