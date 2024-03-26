Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители стран СНГ обсудят ситуацию вокруг теракта в «Крокусе»

Главы МИД СНГ обсудят в Минске ситуацию вокруг теракта в «Крокус Сити Холле»

close
100%
Yulia Morozova/Reuters

Министры иностранных дел стран СНГ обсудят в Минске ситуацию вокруг теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает заместитель генерального секретаря Содружества Ильхом Нематов, слова которого передает ТАСС.

«На Совете министров иностранных дел стран СНГ, наверняка, обсудят вопросы совместной борьбы с терроризмом, в том числе эту ситуацию теракт в «Крокус сити холле», естественно, обсудят. Она будет предметом обсуждения всех мероприятий, которые будут проводиться в рамках СНГ», — сказал Нематов.

Днем 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл», уроженца Киргизии Алишера Касимова, который сдавал террористам квартиру.

Отмечалось, что в больницах остаются 92 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковном Красногорске.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в Кремле не стали отрицать возможную связь виновников теракта в «Крокусе» с Украиной.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами