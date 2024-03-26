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Один из террористов по делу «Крокуса» работал водителем маршрутки

RT: фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал водителем маршрутки в Твери

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Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 33-летний Аминчон Исломов — был водителем маршрутного такси в Твери. Об этом сообщает russian.rt.com.

«Несколько лет назад Исломов работал в Твери водителем маршрутного автобуса. Имеет множество штрафов от ГИБДД, один из них — за нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина зарегистрирован там же, в Твери.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава государства согласился, что теракт был совершен «руками радикальных исламистов», однако он вновь заявил об «украинском следе», который всячески пытаются замести США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сотрудник ГИБДД рассказал о погоне за террористами из «Крокуса».

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