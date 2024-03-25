Совбез ООН почтил память погибших в «Крокус Сити Холле»

Минутой молчания почтили память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

С предложением выразить соболезнования правительству и народу РФ от имени СБ ООН выступил постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки.

23 марта члены Совета безопасности ООН «строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года». Об этом говорилось в распространенном заявлении.

В тот же день в Совбезе ООН призвали все страны мира в соответствии со своими обязательствами по международному праву и резолюциями СБ активно сотрудничать с правительством России, а также со всеми другими соответствующими органами власти РФ в расследовании этого преступления.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы с минуты молчания из-за теракта.