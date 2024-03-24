В Британии отвергли причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Председатель комитета по иностранным делам в британском парламенте Алисия Кернс отвергла причастность Украины к террористическому акту в «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит The Telegraph.

«Нет никаких признаков какой-либо связи с Украиной или каких-либо убедительных оснований предполагать их причастность», — сказала Кернс.

До этого глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что власти Украины не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Полную ответственность за эту атаку несет «Исламское государство» (организация запрещена в России). Не было никакой причастности Украины», — сказала Уотсон.

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон столь же быстро разобраться с ситуацией вокруг президента Джона Кеннеди и указала на «умелое отвлечение внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок» со стороны США.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в США оценили роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле».