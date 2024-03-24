Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии отвергли причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Британский депутат Кернс отвергла причастность Украины к теракту в «Крокусе»

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Председатель комитета по иностранным делам в британском парламенте Алисия Кернс отвергла причастность Украины к террористическому акту в «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит The Telegraph.

«Нет никаких признаков какой-либо связи с Украиной или каких-либо убедительных оснований предполагать их причастность», — сказала Кернс.

До этого глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что власти Украины не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Полную ответственность за эту атаку несет «Исламское государство» (организация запрещена в России). Не было никакой причастности Украины», — сказала Уотсон.

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова призвала Вашингтон столь же быстро разобраться с ситуацией вокруг президента Джона Кеннеди и указала на «умелое отвлечение внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок» со стороны США.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в США оценили роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами