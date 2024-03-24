В МИД РФ высказались об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии

Министерство иностранных дел России сообщило, что вопрос об ответственности НАТО за причиненный в результате бомбардировок Югославии ущерб остается открытым. Об этом говорится в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остается открытым», — сказано в тексте.

Отмечается, что представители НАТО не понесли никакого наказания.

До этого посольство Российской Федерации в США заявило, что американская администрация пытается заставить мировое сообщество забыть о том, что Союзная Республика Югославия 25 лет назад подверглась бомбардировкам по приказу Белого дома. По мнению российских дипломатов, Соединенные Штаты цинично призывают Белград перевернуть страницу истории и присоединиться к альянсу НАТО, «который в свое время принес процветающей стране разрушения и боль».

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.