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Теракты и гибридная война Запада не заставят РФ изменить курс

Посол Антонов: вылазки террористов и гибридная война не заставят РФ сменить курс

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Wong Maye-E/AP

Вылазки террористов и гибридная война Запада не заставят Россию изменить свою внешнюю политику. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«<…> никаких изменений внешней политики, курса президента [России Владимира Путина], особенно после выборов, — ничего не произойдет», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что удары «из-за угла» не изменят курс страны, российские власти продолжат работу.

По словам российского посла, только работа сообща позволит добиться результатов в борьбе с терроризмом, США не удастся отсидеться в стороне.

Накануне стало известно, что Анатолий Антонов возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске. Об сообщили в Telegram-канале диппредставительства РФ. Сотрудники посольства также присоединились к мемориальной акции. До этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание, что украинские власти обвиняют в теракте Россию, в то время как в Вашингтоне действия боевиков решительно осудили.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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