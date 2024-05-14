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Звезда «Склифосовского» раскрыла трудности съемки сериала

Актриса Куликова заявила, что съемки 11-го сезона «Склифосовского» проходили тяжело

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Мария Куликова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что съемки 11-го сезона сериала «Склифосовский» проходили очень тяжело.

Куликова объяснила, что на съемочной площадке стоял «собачий холод», когда они снимали сцену на дне карьера в Подмосковье. Артистка призналась, что наиболее трудно приходилось исполнителю главной роли Максиму Аверину.

«Хуже всего пришлось Максу, который торчал в этой расселине, потому что его очень тяжело было туда затащить. Это было достаточно высоко. И Максим уже не спускался вниз. Они его, бедолагу, туда поставили. Так он там и торчал!» — поделилась артистка.

Куликова призналась, что ей было очень жаль Аверина. Она отметила, что эти съемки проходили не только в холод, но и ночью. Из-за этого многим артистам хотелось спать.

Куликова также рассказала, что не снималась в Кисловодске, где проходят съемки 12-го сезона. Она объяснила, что ее героиня не участвовала в событиях, которые там происходили.

«Мы очень смеялись, я все время это припоминаю режиссеру со словами: «Ну знаешь, если бы я в Кисловодск поехала…» Но для меня это такая же история, как и съемки в Туапсе. По сути, я ничего не потеряла. Так что, в общем, обид нет, все исчерпано!» — заявила артистка.

Ранее Якунина пожаловалась на фанаток Аверина.

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