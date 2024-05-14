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Россияне ринулись в Турцию

РСТ: продажи летних туров в Турцию за год выросли вдвое

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Личный архив Искандера Каримова

Число летних бронирований в Турцию среди россиян в 2024 году подскочило в 1,5-2 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Направление полностью восстановило свои позиции после непростого 2023 года, когда на спрос негативно повлияло множество различных факторов», — отмечают аналитики.

В прошлом году в Турции произошло мощнейшее землетрясение. Подземные толчки разрушили свыше 5,5 тыс. зданий. Кроме того, в 2023-м в стране проходили выборы президента.

«В этом году таких сложностей не наблюдаем, спрос ничто не ограничивает», — рассказали в РСТ.

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян в 2024 году стали Аланья и Кемер. На них пришлась половина всех бронирований. Также спросом пользуются Сиде (17%), Белек (10%) и Анталья (5%). Средний чек тура в Турцию за год вырос на 13%, до 274,5 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что россияне утратили интерес к недвижимости в Анталье из-за высоких цен.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется отдых в самых популярных странах.

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