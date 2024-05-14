В Кремле объяснили новую должность Патрушева

Официальный представитель Кремля России Дмитрий Песков заявил, что новая должность Николая Патрушева в качестве помощника президента — стратегически огромная отрасль.

По его словам, должность помощника президента весьма сложная, поэтому огромный опыт Патрушева здесь точно будет играть большую роль.

Песков отметил, что спектр обязанностей Патрушева гораздо шире по своему охвату, чем перечень курируемых вопросов «Потому что в зависимости от поручений президента помощник осуществляет контакты и с федеральными органами власти, и с региональными органами власти, и с агентствами, и со службами. Это зависит от конкретных установок, которые спускаются от главы государства», — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что новая должность не исключает публичности. Помощники президента достаточно часто общаются со СМИ и разъясняют линию президента, обратил внимание Песков.

14 мая Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником. 12 мая президент освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Ранее Госдума утвердила Дмитрия Патрушева вице-премьером.