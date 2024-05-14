В Кремле оценили визит Блинкена в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

«Пока нечего комментировать, нам известно, что Блинкен прибыл в Киев, известно о той нервозности, которую испытывают в Киеве и европейских столицах, Вашингтоне в связи с продолжающей специальной военной операцией», — заявил Песков.

Он отметил, что Россия намерена добиваться своих целей.

До этого стало известно, что поездка Блинкена в Киев направлена на то, чтобы послать «сильный сигнал уверенности» Украине на фоне неудач на поле боя. Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. 14 мая госсекретарь США заявил в Киеве, что часть нового пакета американской военной помощи прибыла на Украину и будет прибывать, что повлияет на ситуацию на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский при этом высоко оценил «важнейшую» помощь США и поблагодарил Вашингтон за поддержку.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ускорить передачу оружия Украине.