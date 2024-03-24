Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сочли трагедией теракт в «Крокус Сити Холле»

Вице-президент США Харрис назвала трагедией теракт в «Крокус Сити Холле»

close
100%
Carlos Barria/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис назвала трагедией атаку террористов на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл». Об этом сообщает телеканал ABC.

«То, что произошло в результате террористического акта, и число погибших людей, очевидно, трагедия», — отметила она.

Харрис призвала американцев выразить соболезнования семьям.

В тоже время Харрис обратила внимание, что власти США не располагают данными, что к теракту имеет отношение Украина. По мнению вице-президента США, ответственность за теракт несет экстремистская организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

До этого глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ночь на 23 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами