В США сочли трагедией теракт в «Крокус Сити Холле»

Вице-президент США Камала Харрис назвала трагедией атаку террористов на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл». Об этом сообщает телеканал ABC.

«То, что произошло в результате террористического акта, и число погибших людей, очевидно, трагедия», — отметила она.

Харрис призвала американцев выразить соболезнования семьям.

В тоже время Харрис обратила внимание, что власти США не располагают данными, что к теракту имеет отношение Украина. По мнению вице-президента США, ответственность за теракт несет экстремистская организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

До этого глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ночь на 23 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.