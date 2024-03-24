В Белом доме заверили, что Киев не имеет отношения к теракту в «Крокусе»

Власти Украины не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». С таким утверждением выступила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, сообщает Reuters.

«Полную ответственность за эту атаку несет «Исламское государство» (организация запрещена в России). Не было никакой причастности Украины», — сказала Уотсон.

До этого главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл» двигались после нападения в сторону границы с Украиной, но не доехали 100 км.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались несколько мужчин с автоматами и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, началось возгорание.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после теракта заявил, что Киев непричастен к случившемуся в Подмосковье.

Ранее была раскрыта полная хронология теракта в «Крокусе».