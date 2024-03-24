Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме заверили, что Киев не имеет отношения к теракту в «Крокусе»

Белый дом: Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле»

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Власти Украины не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». С таким утверждением выступила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, сообщает Reuters.

«Полную ответственность за эту атаку несет «Исламское государство» (организация запрещена в России). Не было никакой причастности Украины», — сказала Уотсон.

До этого главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл» двигались после нападения в сторону границы с Украиной, но не доехали 100 км.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались несколько мужчин с автоматами и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, началось возгорание.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после теракта заявил, что Киев непричастен к случившемуся в Подмосковье.

Ранее была раскрыта полная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами