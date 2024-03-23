Байден одобрил проект финансирования правительства США на полгода

Глава Соединенных Штатов Джо Байден подписал ранее согласованный Конгрессом проект закона о выделении денег на работу правительственных ведомств до конца сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс–службе президента отметили, что Байден утвердил закон, призванный обеспечить ассигнования на проекты и работу ведомств и управлений федерального правительства до 30 сентября 2024 года.

Документ предусматривает финансирование ведомств на сумму более $1,2 трлн. В пятницу, 22 марта, его одобрила Палата представителей Конгресса США, в ночь на 23 марта — Сенат.

До этого сообщалось, что выделение средств американскому правительству Сенатом позволило избежать «шатдауна» (приостановки работы правительства).

В начале марта президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства, который также был одобрен обеими палатами конгресса.

Ранее правительство США приостановило работу из-за отсутствия денег.