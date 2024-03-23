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В МИД России заявили, что виновные в теракте в «Крокусе» будут наказаны

Захарова: все виновные в теракте в «Крокусе» понесут наказание

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Denis Voronin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские спецслужбы и правоохранительные органы расследуют теракт в «Крокус Сити Холле», все виновные понесут наказание. Ее слова приводит ТАСС.

«Российские специальные службы и правоохранительные органы ведут расследование произошедшего. Виновные, организаторы и заказчики теракта понесут наказание. Будут даны необходимые правовые и политические оценки», — сказала Захарова.

До этого Захарова после известия о том, что совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» террористы намеревались пересечь российско-украинскую границу и имели контакты с украинской стороной, обратила внимание на то, что информационно-политическая среда увязала происшествие с деятельностью запрещенной ИГИЛ (организация запрещена в России). По ее словам, теперь достоверно известно о том, что террористы намеревались попасть на Украину, которая в течение 10 лет посредством Запада превращалась в центр распространения терроризма в Европе.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».

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