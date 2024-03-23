В офисе Зеленского настаивают на непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк повторно заявил, что Киев непричастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Украина не имеет ни малейшего отношения к инциденту», — заявил Подоляк.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 км до украинской границы.

ФСБ России также сообщало, что подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» планировали перейти границу РФ и Украины. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области.

Депутат Александр Хинштейн заявлял, что машину с подозреваемыми обнаружили в районе Хацунь Карачинского района Брянской области. Автомобиль не остановился по требованию силовиков, в итоге последние открыли огонь. В результате стрельбы машина перевернулась. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, он ранен.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».