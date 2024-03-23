В Совфеде приветствовали поддержку мировых лидеров в связи с терактом в «Крокусе»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин положительно отреагировал на слова мировых лидеров относительно теракта в «Крокус Сити Холле», заявив, что горе сближает тех, кто остается людьми в период конфронтации. Своим мнением он поделился с изданием «Лента.ру».

«Горе сближает всех тех, кто остается людьми даже в самые тяжелые периоды идейной, политической, военно-политической конфронтации», — подчеркнул он, назвав теракт «мерзкой, гнусной террористической акцией».

Он отметил, что трагедия нуждается в детальном разборе.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика категорически осуждает теракт в «Крокус Сити Холле».

МИД Польши сообщил, что Варшава потрясена терактом в Подмосковье, Польша решительно осуждает теракт и выражает искренние соболезнования.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ осуждает террористическое нападение в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».