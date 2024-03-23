В Совбезе ООН выступили с призывом по делу о теракте в «Крокусе»

В Совете Безопасности ООН подчеркнули, что необходимо привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров теракта в «Крокус сити холле» и призвал все страны сотрудничать с Москвой в этом деле, говорится в заявлении Совбеза для прессы, передает РИА Новости.

В Совбезе также призвали все страны мира в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями СБ активно сотрудничать с правительством России, а также со всеми другими соответствующими органами власти РФ в этом отношении.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция ООН на произошедшее в «Крокус сити холле» вызывает большие вопросы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали свыше 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.