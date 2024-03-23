Совбез ООН осудил теракт в «Крокусе»

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В Совете Безопасности ООН осудили теракт в «Крокус сити холле». Соответствующее заявления Совбеза в своем Telegram-канале опубликовал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года», — говорится в заявлении.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция ООН на произошедшее в «Крокус сити холле» вызывает большие вопросы.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».