В Эстонии прояснили позицию по отправке войск на Украину

Власти Эстонии не планируют отправлять свои вооруженные силы на Украину. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в беседе с немецкой медиагруппой RND.

«Вмешательство наших войск не планируется», — подчеркнул министр, выразив мнение, что Западу не стоит думать о том, «вторгаться или нет». По его словам, на Западе должно прийти осознание, что «дешевле и безопаснее» продолжать военную помощь Украине без отправки военных контингентов.

Кроме того, министр также отметил, что украинская сторона не обращалась к Эстонии по вопросу отправки вооруженных сил на Украину.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину неверно истолковали. Она отметила, что произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке». Каллас утверждает, что во время встречи в Париже ее участники обсуждали, что тренировать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) было бы эффективнее на территории самой страны.

Ранее ЕС перевел Украине первый транш.