ЕС перевел Украине первый транш

Евросоюз перевел Украине первый транш в €1,5 млрд в рамках программы по предоставлению Киеву €50 млрд финансовой помощи до 2027 года, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня мы перевели первый транш в рамках украинского фонда — нашей программы поддержки Украины в €50 млрд», — заявил Боррель.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев также надеется получить на этой неделе транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5,4 млрд.

13 марта сообщалось, что постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) согласовали передачу €5 млрд в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Украине в текущем году.

Также 13 марта секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что для победы Украине требуется внешнее финансирование в размере €120 млрд в год. Представитель военного ведомства назвал эту сумму «приблизительной» и отметил, что часть средств можно покрыть при помощи еврооблигаций.

Ранее на Украине раскрыли дотационную долю бюджета страны.