Генсек НАТО провел переговоры с лидерами стран Южного Кавказа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил страны Южного Кавказа, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министрами Армении и Грузии Николом Пашиняном и Ираклием Кобахидзе. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, Столтенберг и Алиев обсудили поставки азербайджанского газа в страны — члены Североатлантического альянса, а также оказание республикой гуманитарной помощи Украине.

В ходе визита в грузинскую столицу Тбилиси председатель НАТО заверил Кобахидзе, что Грузия является одним из ближайших партнеров организации. Столтенберг также выразил поддержку премьеру в вопросе Южной Осетии и Абхазии, — в том, что Россия должна признать их частью Грузии.

Столтенберг заявил, что в настоящее время необходима блокировка судоходства, чтобы препятствовать России. Он пообещал, что после «успеха Украины» экономические цепочки, сформировавшиеся в Закавказье, восстановятся.

В Ереване генсек НАТО напомнил Пашиняну о необходимости подписать с Азербайджаном мирный договор по результатам нагорнокарабахского конфликта.

Комментируя турне Столтенберга, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала предположение, что у Альянса есть «задача-максимум» — открыть на Южном Кавказе второй фронт против РФ и в целом «подпалить заново регион».

Ранее Захарова заявила об агрессивных попытках Запада испортить отношения РФ и стран СНГ.